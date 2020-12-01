Мусаев: матч с «Ренном» — ключевой с точки зрения выхода в евровесну. Настрой максимальный

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», который состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 20:55 мск.

«Матч с «Ренном» — ключевой с точки зрения выхода в евровесну. Настрой максимальный, все наши силы будут направлены на эту игру. У нас нет времени жить вчерашним днём — мы уже забыли «Химки» и «Севилью». Если ты в спорте, всегда бывают тяжёлые моменты. Все наши мысли только о «Ренне» и о том, как пройти дальше в Европу», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1. «Краснодар», набрав 1 очко в 4 матчах, занимает 3-е место в группе E, «Ренн» (1) — четвёртое.