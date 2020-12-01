Мусаев назвал причины неудачного выступления «Краснодара» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, чего не хватает команде для успешного выступления в Лиге чемпионов.
«Мы видим, насколько высоки скорости в Лиге чемпионов, насколько высок уровень принятия решений и технического мастерства. Мы понимаем, что это ориентир, к которому нужно стремиться. Нам всем нужно учесть, что не стоит входить в сезон, когда нет полноценной подготовки. Чтобы поддерживать такой темп, играя две игры в неделю, нужна большая «скамейка». Никто не ожидал, что будет такое количество болезней и травм. Каждый матч несёт огромную пищу для размышлений. Нужно всё это правильно осмыслить и внести коррективы в работу команды», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Завтра, 2 декабря, «Краснодару» предстоит встреча с «Ренном». Начало — в 20:55 мск.
- 1 декабря 2020
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