Игорь Гамула: есть договорённость, что стану главным тренером «Машука-КМВ»

Известный российский специалист, бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула подтвердил, что возглавит «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ. Ранее появились слухи, согласно которым 60-летний тренер станет новым наставником «Машука-КМВ», а экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис — гендиректором клуба.
«Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано ещё о чём-то говорить.
Договорённость, что стану главным тренером? Договорённость есть. Посмотрим, как всё будет. Всё решиться должно в ближайшее время. Станет ли Канчельскис новым владельцем? Пока ничего не могу сказать», — приводит слова Гамулы «Рейтинг Букмекеров».
«Машук-КМВ» занимает 10-е место в турнирной таблице зоны Группы 1 (Юг) в ПФЛ. В 15 матчах пятигорчане набрали 19 очков.
- 1 декабря 2020
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