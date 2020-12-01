Игорь Гамула: есть договорённость, что стану главным тренером «Машука-КМВ»

Известный российский специалист, бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула подтвердил, что возглавит «Машук-КМВ», выступающий в ПФЛ. Ранее появились слухи, согласно которым 60-летний тренер станет новым наставником «Машука-КМВ», а экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис — гендиректором клуба.

«Клуб покупает другой инвестор. Сейчас передаются документы. Так что рано ещё о чём-то говорить.

Договорённость, что стану главным тренером? Договорённость есть. Посмотрим, как всё будет. Всё решиться должно в ближайшее время. Станет ли Канчельскис новым владельцем? Пока ничего не могу сказать», — приводит слова Гамулы «Рейтинг Букмекеров».

«Машук-КМВ» занимает 10-е место в турнирной таблице зоны Группы 1 (Юг) в ПФЛ. В 15 матчах пятигорчане набрали 19 очков.