«Атлетико» — «Бавария»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 1 декабря, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.
Матч «Баварии» и «Атлетико» в первом туре состоялся в Германии 21 октября и завершился победой хозяев со счётом 4:0.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. «Атлетико» (5) занимает второе место. На третьем месте — «Локомотив» (3). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
21:38
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:35
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:39
-
19:32
-
19:32
-
19:16
-
19:00
-
18:46
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:44
-
17:29
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:52
-
16:44
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам