«Атлетико» — «Бавария»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.

Матч «Баварии» и «Атлетико» в первом туре состоялся в Германии 21 октября и завершился победой хозяев со счётом 4:0.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. «Атлетико» (5) занимает второе место. На третьем месте — «Локомотив» (3). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).