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Куман: итоговое решение о включении в состав Месси принимаю я

Куман: итоговое решение о включении в состав Месси принимаю я
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал решение не включать в заявку на матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ференцварошем» капитана команды Лионеля Месси. Ранее он пропустил и матч 4-го тура с киевским «Динамо». «Барселона» уже гарантировала себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

«Месси непривычно отдыхать, понимаю. Но в этом сезоне другой календарь, у нас была дать возможность ему отдохнуть в матче в Киеве и завтра. Мы уже вышли в следующий раунд. Могу дать возможность отдохнуть и других игрокам. В субботу у нас матч Примеры, и мы должны выиграть.

Месси может отдохнуть. В дальнейшем у нас не будет такой возможности. Я говорил с ним и спросил его. В любом случае, решать должен тренер. Итоговое решение принимаю я», — цитирует Кумана Football Espana.

Месси, тер Штеген и Коутиньо пропустят матч «Ференцварош» — «Барселона» в Лиге чемпионов
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