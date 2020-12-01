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Месси, тер Штеген и Коутиньо пропустят матч «Ференцварош» — «Барселона» в Лиге чемпионов

Месси, тер Штеген и Коутиньо пропустят матч «Ференцварош» — «Барселона» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Барселона» сыграет с «Ференцварошем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сразу без нескольких игроков основного состава.

Как сообщает Sport.es, встречу пропустят вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутиньо и капитан команды нападающий Лионель Месси. Соответствующее решение принял главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман. Специалист посчитал, что футболистам стоит предоставить отдых.

Матч «Ференцварош» – «Барселона» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Барселона», набрав 12 очков, возглавляет группу G Лиги чемпионов и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Досрочно преодолел групповой этап и «Ювентус» (9), занимающий второе место. «Ференцварош» (1) замыкает квартет, уступая по дополнительным показателям киевскому «Динамо».

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