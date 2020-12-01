Месси, тер Штеген и Коутиньо пропустят матч «Ференцварош» — «Барселона» в Лиге чемпионов

«Барселона» сыграет с «Ференцварошем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сразу без нескольких игроков основного состава.



Как сообщает Sport.es, встречу пропустят вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутиньо и капитан команды нападающий Лионель Месси. Соответствующее решение принял главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман. Специалист посчитал, что футболистам стоит предоставить отдых.



Матч «Ференцварош» – «Барселона» состоится завтра, 2 декабря, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Барселона», набрав 12 очков, возглавляет группу G Лиги чемпионов и уже гарантировала себе выход в плей-офф. Досрочно преодолел групповой этап и «Ювентус» (9), занимающий второе место. «Ференцварош» (1) замыкает квартет, уступая по дополнительным показателям киевскому «Динамо».

Дежавю Кумана. В его жизни уже был такой ужасный старт «Барселоны» Тогда всё закончилось сказочно удачно для сине-гранатовых.