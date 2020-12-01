Президент Примеры заявил, что болельщики могут вернуться на стадионы в январе

Президент Примеры Хавьер Тебас сообщил, что болельщики в Испании могут вернуться на стадионы в январе. По словам Тебаса, сейчас рассматривается возможность возвращения фанатов, но, в любом случае, на матчах Примеры будут действовать строгие ограничения.
Болельщиков перестали пускать на трибуны в марте, когда началась пандемия коронавируса. Тем не менее ограниченное число фанатов продолжали пускать на матчи любительских клубховы. Теперь рассматривается возможность допуска болельщиков на матчи Примеры и Сегунды.
«Да, мы вернём фанатов. Начнём с ограниченного числа болельщиков. Надеюсь, то произойдёт уже в январе», — цитирует Тебаса Marca.
Ранее Тебас заявил, что руководство Примеры будет вести переговоры с властями Испании, чтобы вернуть болельщиков на стадионы.
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