Главный тренер «Зальцбурга» Марш: жалко, что нам не удалось забить «Локомотиву» больше

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш прокомментировал результат выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом» (3:1).



«Мы всегда стремимся быть сильнее соперника в беге и бойцовских качествах. Сегодня нам снова это удалось. Даже жалко, что нам не удалось забить больше.



Признаюсь, матч нас немного обескуражил. Мы не предполагали, что футболисты «Локомотива» будут расставлены таким образом. Игра получилась довольно жесткой. В конце концов, нам удалось взять её в свои руки. Я очень доволен. Нам противостояла сильная команда, и пришлось приложить много усилий, чтобы её победить», — цитирует Марша официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport Austria.



«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).

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