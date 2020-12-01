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Дмитрий Губерниев: футбол в стране доведён до того, что нас возит команда из Австрии!

Дмитрий Губерниев: футбол в стране доведён до того, что нас возит команда из Австрии!
Футбол / Лига чемпионов 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о проигрыше «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Москвичи проиграли «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локо» или ЦСКА. Всех перепробовали. Футбол в стране доведён до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно «возит» команда из Австрии. Из Австрии! Где лучший игрок — венгр. Кроме этого Собослаи, кстати, никто в Европе никого в этом «Зальцбурге» и не назовёт. И это на нашем поле!

Сегодня было хорошо видно — австрийский клуб играет в современный футбол. Настолько быстро, что даже его опережает. И это компенсирует то, что игроки там не самые звёздные. Система селекции, организации и подготовки игроков позволяет быть на высоком уровне.

Мы играем не пойми во что. Один гол с пенальти. Пропустили три, должны были больше. Менять надо всё. Прежде всего систему организации клубов. Здесь хоть Эмери или Паредеса привози, ничего не получится», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» дома проиграл «Ред Булл Зальцбург» и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ
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