Игнатьев дрался за мяч, Гильерме корил себя, Зе Луиш корчился от боли. Фото матча ЛЧ

Вчера, 1 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча.
«Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемная позиция опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось. У нас был момент после углового, удар Зе Луиша. Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжёлый результат — 0:2, мы забили гол, было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол.
У нас были потери в полузащите. Миранчук не тренировался после матча с «Атлетико». Мы получили эти неприятные новости прямо перед матчем. За день было сложно построить новую команду. Надо думать о следующей игре, готовиться к матчу с «Рубином», а потом с «Баварией».
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (13) и «Атлетико» (6).
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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