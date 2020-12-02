Буффон и Кьеллини не попали в заявку «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо»
«Ювентус» объявил заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». В список, состоящий из 24 футболистов, не попали голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини. Вратарь остаётся вне заявки команды уже в третьем матче.
Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Исраэль, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулушевски, Роналду, Мората, Дибала, Да Граса.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» К состоится сегодня, 2 декабря, в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Динамо» К.
Рекомендуем вам
- 2 декабря 2020
-
18:38
-
18:38
-
18:20
-
18:17«Локомотив» контактировал с Газизовым Эксклюзив
-
18:08
-
17:57
-
17:55
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:30
-
16:12
-
16:04
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:02
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам