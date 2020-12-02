Буффон и Кьеллини не попали в заявку «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с киевским «Динамо»

«Ювентус» объявил заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». В список, состоящий из 24 футболистов, не попали голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини. Вратарь остаётся вне заявки команды уже в третьем матче.

Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Исраэль, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулушевски, Роналду, Мората, Дибала, Да Граса.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Динамо» К состоится сегодня, 2 декабря, в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Динамо» К.