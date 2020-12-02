В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы Клопп готовил сборную Германии к Евро-2024

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) хочет видеть на посту главного тренера сборной Германии нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщает Sport Bild.



По информации источника, действующий главный тренер немецкой сборной Германии Йоахим Лёв будет готовить команду и к чемпионату мира 2022 года, если сборная сможет дойти до полуфинала Евро-2021. Контракт 60-летнего специалиста с DFB истекает после мундиаля, который пройдёт в Катаре.



После чемпионата мира руководство DFB планирует связаться Клоппом и обсудить с ним возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии. В DFB рассчитывают, что Клопп будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Напомним, контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.

Йоахим Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии