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Тренера румынского клуба уволили спустя два дня после назначения

Тренера румынского клуба уволили спустя два дня после назначения
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер румынского клуба «Арджеш» Адриан Дулча отправлен в отставку, сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».

Увольнение 42-летнего специалиста произошло спустя два дня после его назначения на пост. Дулча не успел провести с командой ни одного матча. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне руководство «Арджеша» уволило уже трёх главных тренеров.

«Арджеш» набрал в 11 матчах 9 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является клуб ФКСБ, в 11 встречах набравший 27 очков. В следующем туре нынешнего розыгрыша чемпионата Румынии «Арджеш» дома сыграет с бухарестским «Динамо». Матч состоится 4 декабря.

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