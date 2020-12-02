«Было трудно заснуть». Пиоли поделился эмоциями от возвращения в «Милан» после COVID-19

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Селтиком» признался, что рад вернуться к команде после излечения от коронавируса.



«Я очень скучал по повседневной работе. Прошло долгих 18 дней. Прошлым вечером мне сообщили, что тест дал отрицательный результат. После новостей было трудно заснуть, потому что я с нетерпением ждал возвращения. Хочу поблагодарить клуб, потому что он сделал всё, чтобы я получил возможность работать удалённо. Спасибо болельщикам, которые поддержали меня, и огромное спасибо команде за то, что заставила меня гордиться.



Мне повезло, потому что у меня были некоторые симптомы, но болезнь прошла легко. Это не отменяет того факта, что все мы должны сохранять бдительность и не забывать про маски и социальную дистанцию», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Главный тренер «Милана» Пиоли и его помощник излечились от коронавируса