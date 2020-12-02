«Краснодар» — «Ренн»: Берг открыл счёт

Форвард «Краснодара» Маркус Берг забил гол в матче с «Ренном».
На 71-й минуте Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней пробил в нижний угол ворот.
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проходит на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.
Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился вничью со счётом 1:1.
«Краснодар», набрав 1 очко, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Ренн» замыкает квартет, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф и борются за попадание в Лигу Европы УЕФА. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (по 10 очков).
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