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Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«План на игру был — играть активно и агрессивно в атаке. К сожалению, агрессивности было не много, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты. Пенальти нас опять подкосил. К сожалению, много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

Теперь надо, чтобы наши лидеры набирали форму. По многим причинам было много травмированных и выбывших. Нам надо потихонечку собирать состав, потому что сейчас не такой большой выбор игроков в каждом матче», — передаёт слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.

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