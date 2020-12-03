Крупно проигрывать «Брюгге» – это уже ни в какие ворота не лезет. Разве так должны играть чемпионы России?

«Зенита» не будет весной в Европе. Без Дзюбы забивали только не по правилам

«Зенит» первым из российских клубов, участвующих на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, определился с планами на весну 2021 года. Петербургская команда во второй части сезона будет выступать только в РПЛ и Кубке страны. Крупное поражение в Брюгге подвело черту под неудачным выступлением чемпионов России в еврокубках.

Артём Дзюба всё-таки не успел залечить травму паха к матчу с «Брюгге» и не попал в заявку «Зенита». В линии атаки у чемпионов России вышли Сердар Азмун и Александр Ерохин. Что касается других потерь петербургской команды, то дисквалифицированного Деяна Ловрена заменил в центре обороны Данила Прохин, а травмированного Вячеслава Караваева на правом фланге – Алексей Сутормин.

«Зенит» должен был играть на победу, причём желательно было выиграть с любым другим счётом, кроме 1:0, чтобы получить преимущество над «Брюгге» по личным встречам перед последним туром. Неудивительно, что чемпионы с первых минут прессинговали. Однако и бельгийцы не собирались удерживать ничью, сидя в глухой обороне: хозяева тоже применяли высокий коллективный отбор. Как и обещал тренер Филипп Клеман, «Брюгге» играл на победу. В отличие от матча в Петербурге чёрно-синие действовали по схеме с четырьмя защитниками, а не с пятью, видимо, в том числе и по причине отсутствия Дзюбы.

В результате при 0:0 мы увидели достаточно открытую и равную игру. Например, к середине первого тайма обе команды сделали по 117 передач. Тем не менее «Зенит», казалось, ближе к голу. В одном эпизоде петербуржцы должны были заработать пенальти за игру защитника «Брюгге» рукой, в другом Сердар Азмун вообще послал мяч в сетку. Но, к сожалению, оба раза Ерохин чуть-чуть залезал в офсайд, поэтому по правилам сине-бело-голубые так и не смогли забить.

А вот «Брюгге» свой редкий шанс использовал. Прохин крайне неудачно выбил мяч после прострела с левого фланга – прямо на ногу Шарлю Де Кетеларе. Можно ли за этот гол вешать всех собак на 19-летнего дебютанта? Как бы сыграл в такой ситуации более опытный Ловрен?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После пропущенного мяча зенитовцы растерялись. К перерыву уступали по ударам – 1:6 (0:3). По воротам «Брюгге» пробил только Малком. Накануне игры в одной из передач на петербургском телевидении обсуждали лишний вес бразильца. Если он и есть, то избыточные два-три килограмма не помешали Малкому изящным колобком укатить от «опорника» хозяев и атаковать ворота после смещения в центр. Правда, совсем неточно.

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Мощный ход от Семака в перерыве – тройная замена! Поле покинули получивший повреждение Ерохин, незаметный Себастьян Дриусси и, как ни странно, Ракицкий. Скорости командной игре «Зенита» должны были добавить молодые Данил Круговой и Андрей Мостовой, цепкости в середине поля – Магомед Оздоев. Чемпионы России перешли на 4-3-3. В центре обороны образовалась связка, которую болельщики сине-бело-голубых ни в каких фантазиях не представили бы себе перед началом сезона: Прохин – Дуглас Сантос.

Пока игроки «Брюгге» разбирались что да как, команда Семака забила. Но – вот невезение! – опять с нарушением правил. Хорошую комбинацию Малком – Круговой – Кузяев испортило попадание мяча в руку последнего. Подумалось, что теперь-то «Зенит» поймал нужную волну, однако на исходе часа матча тот же Кузяев привёз пенальти в свои ворота, наступив на ногу зенитовскому палачу Де Кетеларе (этот форвард забил и на «Газпром Арене»). Михаил Кержаков не угадал, куда пробьёт с «точки» Ханс Ванакен.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В концовке оставалась надежда только на чудо наподобие того, что «Ливерпуль» совершил в матче с «Миланом» в финале Лиги чемпионов в 2005 году, но своего Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера или Хаби Алонсо у «Зенита» не нашлось. И даже Малком окончательно потерялся. Семак убрал его с поля на 74-й минуте (статистика бразильца: один удар, ноль ключевых передач и 47 касаний мяча). К этому моменту чемпионы России уже крупно уступали. Когда Ноа Ланг забивал третий гол «Брюгге», Прохин оказался один против двоих возле вратарской. Настоящий бардак в обороне!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Уйти от крупного поражения чемпионы России не сумели, хотя Алексей Сутормин попал в перекладину. Год назад «Зениту» десяти минут не хватило для выхода из группы в плей-офф ЛЧ со второго места. В этом декабре последний матч чемпионов России с дортмундской «Боруссией» будет всего лишь сражением за премиальные от УЕФА.