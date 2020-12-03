Глава селекции «Торпедо»: Молло — гей? На завтрак, обед и ужин приходил с новой девушкой

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о поведении бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло.



«Правда ли, что Молло — гей? Ты про ту фотографию, где он лежит в кровати с мужчиной? Это его отец. Та история возникла уже, когда Молло был в «Зените». В Самаре на эту тему никто даже не задумывался. Во время предсезонных сборов в Испании он приходил каждый раз с новой девушкой. На завтрак – с одной, на обед – со второй, на ужин – с третьей.

Мне кажется, за это его недолюбливали все жены игроков «Крыльев», которые тоже были с командой. А родители Молло с этими девушками каждый раз общались, будто с родными дочерьми. Знаешь, европейская политкорректность. Вообще, Йоан отличный парень, большой профессионал – не пьёт, не курит, вовремя ложится спать», — сказал Ляпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.