Вымышленный футболист оказался в списке спортсменов, подписавшихся за Лукашенко

Футболист Юрий Столешников оказался в списке спортсменов, которые поддержали президента Беларуси Александра Лукашенко. Список был опубликован на сайте Athletes.by.

Столешников является вымышленным персонажем, его сыграл известный актёр Данила Козловский в фильме «Тренер». В списках фигурирует та же дата рождения, что и у Козловского.

Ранее сразу несколько белорусских спортсменов, которые якобы подписались в поддержку Лукашенко, признались, что не ставили свои подписи под обращением.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация следит за тем, чтобы права белорусских спортсменов не нарушались по причине их политических взглядов.

Напомним, главой НОК Беларуси является действующий президент страны Александр Лукашенко, первым вице-президентом — старший сын Лукашенко Виктор.