Судью матча «Краснодара» из-за подозрения на коронавирус заменили на Казарцева

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о заменах арбитров, назначенных на матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором».
«Произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус. Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR», — говорится в сообщении.
5 декабря «Краснодар» дома сыграет с «Ротором».
Напомним, Казарцев работал главным арбитром на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той встрече получили право на два пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата РПЛ, но позднее сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России. По решению РФС Казарцев был отстранён от судейства до 10 октября.
- 3 декабря 2020
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