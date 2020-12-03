«Ювентус» претендует на защитника «Барселоны» Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает El Mundo Deportivo, 27-летнем французом интересуется туринский «Ювентус».
Итальянский клуб заинтересовался игроком из-за травмы Джорджо Кьеллини. 36-летний защитник никак не восстановится после травмы. К тому же с большой долей вероятности по окончании сезона он завершит карьеру.
Предполагается, что «Барселона» попросит за игрока около € 12-15 млн. В текущем сезоне Юмтити ещё не играл.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
- 3 декабря 2020
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