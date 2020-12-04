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«Рейнджерс» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Рейнджерс» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы португальская «Бенфика» разгромила польский «Лех». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.

Голы в составе португальской команды забили Ян Вертонген, Дарвин Нуньес, Пицци и Юлиан Вайгль. На счету Пицци также две результативные передачи.

В параллельном матче шотландский «Рейнджерс» обыграл бельгийский «Стандард» со счётом 3:2. Первый гол во встрече забил экс-игрок казанского «Рубина» Максим Лестьенн.

«Бенфика» и «Рейнджерс» набрали по 11 очков в турнирной таблице группы D и досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. Шотландцы занимают первое место в группе, португальцы — второе. «Лех» (3) располагается на третьем месте в группе, «Стандард» (3) — на последнем.

Лига Европы. Группа D. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
Лех П
Познань, Польша
1:0 Вертонген – 36'   2:0 Нуньес – 57'   3:0 Пицци – 58'   4:0 Вайгль – 89'
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