«Рейнджерс» и «Бенфика» вышли в плей-офф Лиги Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы португальская «Бенфика» разгромила польский «Лех». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 4:0.
Голы в составе португальской команды забили Ян Вертонген, Дарвин Нуньес, Пицци и Юлиан Вайгль. На счету Пицци также две результативные передачи.
В параллельном матче шотландский «Рейнджерс» обыграл бельгийский «Стандард» со счётом 3:2. Первый гол во встрече забил экс-игрок казанского «Рубина» Максим Лестьенн.
«Бенфика» и «Рейнджерс» набрали по 11 очков в турнирной таблице группы D и досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. Шотландцы занимают первое место в группе, португальцы — второе. «Лех» (3) располагается на третьем месте в группе, «Стандард» (3) — на последнем.
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