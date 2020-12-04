Кутепов: не понимаю, как выиграть конкуренцию. Была бы конкретная задача — было бы проще

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о том, почему ему не удаётся закрепиться в основном составе красно-белых в текущем сезоне.

«В сентябре, когда не успел сыграть ни одного матча в сезоне, подошёл к Доменико, поговорили. Он сказал мне много хороших слов. По поводу игрового времени мне было сказано примерно то же самое, что и журналистам. Сказали, что я работаю на тренировках, всё отлично. Но у нас сложилась тройка защитников, у них хорошее взаимопонимание — пока так. В чём я слабее Маслова? Таких вопросов Тедеско не задавал. Мы не дошли до этого, беседа закончилась. В целом спокойно пообщались, но что знаете вы, то и я.

Тедеско считает, что я хуже начинаю атаку? Это только статистика может сказать. После матча мне приходит отчёт от InStat. Я изучаю, что получилось сделать, а что нет. Смотрю на точность передач, количество и процент выигранных единоборств и на общий индекс Instat. Из последнего, что видел – в матче с «Ростовом» точность передач составила 84 процента. Нормальный показатель, учитывая, что мы всё время были под прессингом. Но ведь центральный защитник – это не только начало атаки. Это баланс качеств: единоборства, позиционные перемещения, игра вверху.

Я не понимаю, как выиграть конкуренцию. Если бы поставили конкретную задачу — нужно улучшать это, это и это, — было бы проще, наверное. А так я просто продолжаю работать. И жду. С одной стороны, это грустно. С другой, это даёт почву, чтобы работать дальше и прогрессировать не в определённом компоненте, а во всех сразу. Ищу положительные моменты», — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.