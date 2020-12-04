Моуринью: некоторые игроки «Тоттенхэма» думают, что им не место в Лиге Европы

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в матче группового этапа Лиги Европы с австрийским ЛАСК (3:3).
«Мы сыграли не очень-то хорошо. Результат лучше, чем наше выступление. Во втором тайме было лучше, чем в первом, и некоторые футболисты хорошо себя показали, но некоторые сыграли плохо.
Против «Антверпена» нам надо будет играть так, как мы играли дома в этой Лиге Европы. Но когда мы играли на выезде с ЛАСК, «Лудогорцем», «Антверпеном», некоторые чувствовали, что им не место в этом турнире.
Думаю, это вопрос отношения к делу, я с таким сталкивался. Даже в «Манчестер Юнайтед» у меня были похожие ситуации. Тогда мы уступили два раза на выезде в группе, но, выйдя в плей-офф, где соперники сложнее, команда иначе воспринимала матчи", — приводит слова Моуринью Football London.
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