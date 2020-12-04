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Кутепов: готов играть даже в нападении, но больше пользы принесу всё-таки в обороне

Кутепов: готов играть даже в нападении, но больше пользы принесу всё-таки в обороне
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о том, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

«Игра в нападении в матче с «Ротором»? Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперёд, – конечно выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника.

Перед матчем с «Рубином» ко мне подошёл тренер и сказал: «Будешь играть на позиции самого центрального в тройке». Ответил: «Ок, без проблем». Мне вообще было всё равно, на какой позиции играть. Поставили бы в ворота – сыграл бы в воротах. Для меня принципиальной разницы нет – правее, левее, в самом центре. К крайним центральным больше требований по подвижности, агрессии в единоборствах, включениям в атаку. В самом центре тоже хороший объём работы – бегать, подчищать за всеми. Как за партнёрами слева и справа, так и за опорниками», — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

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