«Рапид» установил антирекорд Лиги Европы
В Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» на своём поле разгромил венский «Рапид» со счётом 4:1.
Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Рапид» потерпел 27-е поражение в Лиге Европы, установив антирекорд турнира. Следом располагается «Русенборг», который за время выступлений на турнире допустил 26 поражений. У португальского «Спортинга» и датского «Копенгагена» по 23 поражения в Лиге Европы.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. «Мольде» занимает второе место (9), «Рапид» находится на третьем месте, записав в свой актив 6 очков. «Дандолк» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
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