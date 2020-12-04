Уткин посоветовал «Зениту» подписать Япа Стама на фоне слухов о возвращении Халка

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на информацию об заинтересованности «Зенита» в возвращении бразильского нападающего Халка, который в скором времени намерен покинуть китайский клуб «Шанхай СИПГ».
«Хорошо, что у всех свои принципы селекции. У «Зенита» они тоже есть. Оказалось, что клуб действительно хочет вернуть Халка. 34 года. Что он там в Китае показывает, никто не знает, а если и посмотреть, то чего это стоит, тоже абсолютно непонятно. Но главное, все эти примеры из прошлого… Маркизио! «Да, Маркизио, точно». В итоге Маркизио очень здорово развил свой «инстаграм». «Халк, ну как же мы о нём забыли! Какой здоровый! Какая разница, 34 или 38? Вон какие бывают случаи. Давайте».
Я не буду давать советы, особенно бесплатные. Но дам совет Хавьеру Рибалте, спортивному директору «Зенита». Очевидные проблемы в обороне. Нужно быстро и оперативно решать эту проблему. Предложите, пожалуйста, Хавьер Рибалта, директорату клуба прекрасную кандидатуру – опытного голландского защитника Япа Стама. Они наверняка помнят. Мощнейший парень с хорошим пасом, в «Лацио» даже на фланге играл одно время, мобильный. Да, действительно он уже немножечко в возрасте, но почему бы его и не пригласить? В конце концов, приедет, может, он ещё и тренером окажется. Да, он давно тренирует, но… Халк давно в Китае, но… Маркизио год не играл до того, но! Но в конце концов, ребята, может, в этом как раз и есть выход?» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 4 декабря 2020
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