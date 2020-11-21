Нужно ли «Зениту» возвращать Халка? Изучаем, как играет сейчас бывшая звезда РПЛ

В пятницу, 20 ноября авторитетное португальское издание A Bola сообщило, что нападающий «Шанхай СИПГ» Халк получил предложение от «Зенита». По данным источника, чемпионы России готовы заключить с 34-летним бразильцем контракт, по условиям которого форвард будет получать 3 млн евро в год. Это в два раза больше, чем Халку предлагает другой его бывший клуб «Порту».

Возвращение Халка в «Зенит» – на первый взгляд, привлекательная идея. Мы помним последний сезон бразильца в Петербурге, когда он стал более командным игроком и помог сине-бело-голубым выдать лучшее выступление в истории клуба в Лиге чемпионов. Не только забил 17 мячей, а ещё и отдал 19 голевых передач в 27 матчах РПЛ.

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В «Шанхай СИПГ» Халк тоже быстро превратился в незаменимую фигуру. Например, в первом полноценном для бразильца в Китае сезоне-2017 он забил 17 мячей и сделал 14 голевых передач в 27 матчах чемпионата. Вовлечённость форварда в игру была сумасшедшей. По данным InStat, в среднем за 90 минут Халк совершал 93 технико-тактических действия (больше только Оскар) с 62% успеха. При его участии команда создавала 4,41 момента. Бразилец наносил 5,2 удара по воротам (в створ – 2,2), делал 15 попыток обыгрыша (успешных – 8). Вступал в 27 единоборств в атаке, выигрывал 46% из них. Зарабатывал на себе 3,9 фола.

В следующем, чемпионском сезоне-2018 Халк тоже был хорош. Забил 13 голов и сделал 15 голевых передач в 25 матчах китайской Суперлиги. Да и остальные цифры остались почти на том же уровне. Бразилец совершал 85 ТТД с 64% успеха. При его участии команда создавала 3,79 момента. Форвард наносил 4,2 удара (в створ – 1,75), делал 11 попыток обыгрыша (успешных – 5,6). Вступал в 23 единоборства в атаке, выигрывал 43% из них. Зарабатывал на себе 3,4 фола.

Однако время не щадит никого. Если сравнивать статистику Халка в нынешнем сезоне-2020 со статистикой прежних лет в «Шанхай СИПГ», то бросается в глаза снижение основных показателей. В Суперлиге у бразильца в 16 матчах всего шесть голов и ни одной голевой передачи. Вдобавок звёздного форварда стали чаще менять. Он пять раз покинул поле до финального свистка, да и в последней игре азиатской Лиги чемпионов с «Сиднеем» тоже отправился отдыхать на 75-й минуте. Неужели перестаёт выдерживать 90 минут? Раньше ничего подобного и представить было нельзя! Вспомните, как агрессивно воспринял Халк свою замену в Милане, когда поругался с Лучано Спаллетти и подумывал об уходе из «Зенита».

Падают и другие ключевые показатели бразильца. В сезоне-2020 в среднем за 90 минут он совершает уже 71 ТТД (седьмой-восьмой результат в «Шанхай СИПГ») с 64% успеха. При его участии команда создаёт всего 1,88 момента. Сам форвард наносит 3,5 удара (в створ – 1,42), вступает в 20 единоборств в атаке, выигрывая 40% из них. Зарабатывает на себе 2,9 фола. Разве что в дриблинг идёт всё так же нагло: делает 11 попыток обыгрыша (успешных – 6,0). В принципе у Халка по-прежнему достаточно приличная статистика, но дальше скорость и энергия бразильца будут только убывать. Пусть даже форвард утверждает, что относится к себе сейчас даже более профессионально, чем на пике карьеры. По его словам, процент жира у него упал с 11% до 8%, благодаря чему он прекрасно чувствует себя физически.

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Нужен ли стареющий супергерой «Зениту» под еврокубки? Известный петербургский журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что сине-бело-голубые могли бы вернуть Халка при определённых условиях:

«Кажется, Халку уже 34 года, и он же попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Всё-таки он в своё время отыграл. У нас же был пример Маркизио – совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно. В спорте тяжело держать форму, и он в Китае играл. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Всё-таки возраст. Надо смотреть, как пойдёт. Можно рискнуть, как с Ибрагимовичем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Одна из главных проблем «Зенита» в Лиге чемпионов – нехватка в атаке по-настоящему скоростных футболистов высокого класса. По сути, есть только Малком, но он в ЛЧ как раз не играет из травм. Халк пятилетней давности был бы идеальным усилением для команды Сергея Семака, но прежнюю быстроту бразильцу, конечно же, не сохранить. Да и схему под него менять надо: при 4-4-2 с Халком и Малкомом на флангах будет сильно страдать оборона.

Кроме того, не совсем понятно, кого форвард должен заменить в лимите на легионеров. Возможно, Себастьяна Дриусси. Аргентинец ещё год назад просил клуб отпустить его на родину, тем не менее «Зенит» отказался продавать ценного игрока основы – самим был нужен. Теперь же есть риск потерять Дриусси свободным агентом, так как его контракт с чемпионами России истекает летом 2021-го. Как признался агент аргентинца Эрнан Берман, «Зенит» пока не обсуждал с ним продление договора. По слухам, услуги Дриусси уже предложены нескольким клубам итальянской Серии А.

Халк обвинил журналистов во лжи. У него накипело Халк ещё никогда не говорил столько.

Как бы то ни было, Халк вряд ли вернётся в «Зенит». По информации, имеющейся у «Чемпионата», петербургский клуб не делал предложений бразильцу и пока не планирует. «Инсайд» A Bola, скорее всего, просто вброс от агентов форварда с целью выбить из «Порту» или какого-то другого будущего клуба Халка лучшие условия контракта.