«Наполи» готовит предложение по полузащитнику «Челси»

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает Calciomercato.it, в услугах шотландского футболиста заинтересован «Наполи». Неаполитанцы в настоящее время готовят предложение по игроку и продумывают формат и детали сделки. В частности, клуб рассматривает возможность аренды Гилмора с правом последующего выкупа. Отмечается, что переход может состояться уже в ближайшее зимнее трансферное окно.



Гилмор долгое время воспитывался в «Рейнджерс», а в 2017 году перебрался в систему «Челси». За основную команду синих выступает с прошлого года. В прошлом месяце Билли вернулся в строй после тяжёлой травмы и с тех пор принял участие в одном матче – с «Севильей» в Лиге чемпионов (4:0). 19-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте и не отметился результативными действиями.

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