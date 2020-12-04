Максим Калиниченко: украинцы всегда играли в футбол лучше россиян

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко сравнил уровень игроков на родине и в России по итогам еврокубковой недели.
«Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», — написал Калиниченко в «Твиттере».
Один из пользователей попросил экс-полузащитника объяснить его точку зрения: «А можно на цифрах доказать? Просто по факту российский футбол за постсоветское время уверенно лучше по результатам, чем украинский. А так, это просто болтовня».
«А российский футбол лучше за счёт российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько «Золотых мячей» у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это моё, достаточно субъективное, мнение. Мериться величием – это не ко мне», — ответил Калиниченко.
Калиниченко наиболее известен по выступлению за московский «Спартак» в период с 2000 по 2008 год. В ходе карьеры игрока также защищал цвета «Днепра» и «Таврии». В настоящее время Максим работает в тренерском штабе московского клуба «Родина», выступающего в ПФЛ.
- 4 декабря 2020
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