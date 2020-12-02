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Как играют российские и украинские клубы в еврокубках против команд из топ-6 УЕФА: «Зенит», ЦСКА, «Динамо» К, «Шахтёр»

Как играют российские и украинские клубы в Европе
Павел Прохоров
Украинские клубы выступают в еврокубках лучше российских. «Шахтёр» — самый стабильный
Сравнили статистику выступлений против команд из топ-6 УЕФА.
Футбол / Лига чемпионов 0

Вчера донецкий «Шахтёр» впервые в истории одержал две победы в группе Лиги чемпионов над соперником из первой корзины. Новости о победах украинских команд в еврокубках всё чаще появляются в ленте новостей в отличии от российских. В прошлом еврокубковом сезоне украинские клубы получили больше очков, чем наши (7,200 против 4,666). В этом Украина вновь может оказаться выше России (сейчас 4,400 против 3,833). Мы решили привести статистику выступлений клубов обоих чемпионатов в еврокубках против команд из топ-6 УЕФА за последние пять лет.

Российские команды в еврокубках против клубов из топ-6 УЕФА: 117 матчей, 27 побед, 25 ничьих, 65 поражений; 23,08% выигранных матчей

Сезон-2015/2016: 20 матчей, 7 побед, 4 ничьих, 9 поражений.

  • «Зенит»: 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
  • ЦСКА: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
  • «Краснодар»: 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.
  • «Локомотив»: 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.
  • «Рубин»: 0 побед, 3 ничьих, 1 поражение.

Соперники: «Спортинг», «Вольфсбург», «Валенсия», «Боруссия» Дортмунд, «Бордо», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бенфика».

Сезон-2016/2017: 18 матчей, 2 победы, 4 ничьи, 12 поражений.

  • «Ростов»: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
  • «Краснодар»: 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений.
  • ЦСКА: 0 побед, 3 ничьих, 3 поражения.

Соперники: «Бавария», «Байер», «Тоттенхэм», «Ницца», «Монако», «Атлетико», «Шальке 04», «Манчестер Юнайтед», «Сельта».

Сезон-2017/2018: 22 матча, 9 побед, 3 ничьи, 10 поражений.

  • ЦСКА: 3 победы, 1 ничья, 4 поражения.
  • «Зенит»: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.
  • «Спартак»: 2 победы, 1 ничья, 3 поражения.
  • «Локомотив»: 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Соперники: «Бенфика», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Атлетик», «Ницца», «Лион», «Лейпциг», «Атлетико», «Арсенал».

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Сезон-2018/2019: 20 матчей, 4 победы, 5 ничьих, 11 поражений.

  • ЦСКА: 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
  • «Краснодар»: 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения.
  • «Зенит»: 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.
  • «Локомотив»: 0 побед, 0 ничьих, 4 поражения.
  • «Спартак»: 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Соперники: «Реал», «Шальке», «Вильярреал», «Севилья», «Рома», «Порту, «Бордо», «Байер», «Валенсия».

Сезон-2019/2020: 20 матчей, 5 побед, 1 ничья, 14 поражений.

  • «Зенит»: 2 победы, 1 ничья, 3 поражения.
  • «Локомотив»: 1 победа, 0 ничьих, 5 поражений.
  • «Краснодар»: 1 победа, 0 ничьих, 3 поражения.
  • ЦСКА: 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.
  • «Спартак»: 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Соперники: «Порту», «Брага», «Лион», «Байер», «Атлетико», «Бенфика», «Эспаньол», «Хетафе», «Ювентус», «Лейпциг».

Сезон-2020/2021: 17 матчей, 0 побед, 8 ничьих, 9 поражений (на данный момент).

  • «Локомотив»: 0 побед, 3 ничьих, 2 поражения.
  • ЦСКА: 0 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
  • «Зенит»: 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.
  • «Краснодар»: 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Соперники: «Бавария», «Атлетико», «Челси», «Севилья», «Ренн», «Лацио», «Боруссия» Дортмунд.

Если и на следующей неделе без побед, можно будет в еврокубки вообще не заявляться. Зачем?
Нас ждут «Зальцбург», «Ренн», «Брюгге» и «Вольфсберг». И даже это страшно. Дожили.

Украинские команды в еврокубках против клубов из топ-6 УЕФА: 94 матча, 23 победы, 22 ничьи, 49 поражений; 24,47% выигранных матчей

Сезон-2015/2016: 20 матчей, 4 победы, 6 ничьих, 10 поражений.

  • «Шахтёр»: 3 победы, 2 ничьих, 5 поражений.
  • «Динамо» Киев: 1 победа, 3 ничьих, 2 поражения.
  • «Днепр»: 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Соперники: «Порту», «Челси», «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ», «Шальке», «Спортинг», «Севилья», «Лацио».

Сезон-2016/2017: 10 матчей, 3 победы, 1 ничья, 6 поражений.

  • «Шахтёр»: 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение.
  • «Динамо» Киев: 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.
  • «Заря»: 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Соперники: «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Сельта», «Манчестер Юнайтед».

Сезон-2017/2018: 14 матчей, 6 побед, 2 ничьих, 6 поражений.

  • «Шахтёр»: 3 победы, 0 ничьих, 3 поражения.
  • «Заря»: 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
  • «Динамо» Киев: 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение.

Соперники: «Манчестер Сити», «Наполи», «Рома», «Маритиму», «Атлетик», «Герта».

Это звучит странно, но в поражении «Реала» от «Шахтёра» виноват Азар
Правда, Зидан тоже. Это уже похоже на кризис.

Сезон-2018/2019: 20 матчей, 2 победы, 6 ничьих, 12 поражений.

  • «Динамо» Киев: 2 победы, 0 ничьих, 2 поражения.
  • «Шахтёр»: 0 побед, 3 ничьих, 3 поражения.
  • «Заря»: 0 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
  • «Ворскла»: 0 побед, 0 ничьих, 4 поражения.
  • «Мариуполь»: 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Соперники: «Хоффенхайм», «Лион», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Ренн», «Челси», «Арсенал», «Спортинг», «Брага», «Лейпциг», «Бордо».

Сезон-2019/2020: 16 матчей, 5 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

  • «Шахтёр»: 5 побед, 2 ничьих, 3 поражения.
  • «Александрия»: 0 побед, 2 ничьих, 2 поражения.
  • «Заря»: 0 побед, 1 ничьих, 1 поражение.

Соперники: «Манчестер Сити», «Аталанта», «Бенфика», «Вольфсбург», «Интер», «Сент-Этьен».

Сезон-2020/2021: 14 матчей, 3 победы, 2 ничьи, 9 поражений (на данный момент).

  • «Шахтёр»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • «Заря»: 1 победа, 0 ничьих, 3 поражения.
  • «Динамо» Киев: 0 побед, 1 ничья, 3 поражения.
  • «Десна»: 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Соперники: «Вольфсбург», «Боруссия» М, «Интер, «Реал», «Барселона», «Ювентус».

«Шахтёр» повторил подвиг ЦСКА — дважды хлопнул «Реал»!
Чемпион Украины одержал больше побед в группе ЛЧ, чем троица российских клубов.

Итоги

  • Украинские клубы играют лучше российских против команд из топ-6: 24,47% побед против 23,08%.
  • «Шахтёр» — самый стабильный клуб.
  • Спад российских клубов в еврокубках начался с сезона-2018/2019.
  • Украинские команды в таблице коэффициентов УЕФА второй год подряд набирают очков больше, чем российские.
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