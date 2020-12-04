Клопп: мы ждём подходящего момента, чтобы провести чемпионский парад

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым домашним матчем АПЛ со зрителями ответил на вопрос журналиста о возможном чемпионском параде.
«На данный момент в таких переговорах я не участвовал. Если честно, я ничего не слышал об этом. На этой неделе мы делаем первый шаг на пути к нормальной жизни — первые 2000 болельщиков смогут посетить нашу игру на „Энфилде“. Но это всё ещё не то количество наших фанатов, которое жаждет воочию наблюдать этот знаменательный для нас момент.
Мы найдём момент и день, когда большинство наших поклонников смогут это увидеть. Они уже видели это летом по телевизору, но мы обязательно найдём подходящий момент, чтобы разделить нашу радость», — приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.
Мерсисайдцы по итогам АПЛ сезона-2019/2020 впервые с 1990 года стали чемпионами Англии.
- 4 декабря 2020
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