Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ковач заявил, что нужно подождать с возвращением Головина на поле

Ковач заявил, что нужно подождать с возвращением Головина на поле
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Головина.

«Когда на поле вернётся Александр Головин? Он на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не торопиться возвращать его на поле. Травма Головина оказалась более серьёзной, чем предполагалось. В любом случае я его жду, потому что он на самом деле отличный игрок. Но пока команда показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет правильным подождать ещё неделю или две, чтобы не рисковать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Александр Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе. В августе этого года хавбек получил надрыв задней поверхности бедра.

Александр Головин вернулся к тренировкам с «Монако» в общей группе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020