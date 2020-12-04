Ковач заявил, что нужно подождать с возвращением Головина на поле

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Головина.

«Когда на поле вернётся Александр Головин? Он на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не торопиться возвращать его на поле. Травма Головина оказалась более серьёзной, чем предполагалось. В любом случае я его жду, потому что он на самом деле отличный игрок. Но пока команда показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет правильным подождать ещё неделю или две, чтобы не рисковать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Александр Головин восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе. В августе этого года хавбек получил надрыв задней поверхности бедра.