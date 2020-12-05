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«Интер» заинтересован в услугах защитника «Челси». Лондонцы требуют за игрока € 20 млн

«Интер» заинтересован в услугах защитника «Челси». Лондонцы требуют за игрока € 20 млн
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 29-летнего испанского футболиста заинтересован «Интер». На трансфере Алонсо настаивает главный тренер миланской команды Антонио Конте, работавший с защитником в «Челси». Сообщается, что лондонский клуб готов расстаться с Алонсо за € 20 млн.

Алонсо перешёл в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году. Действующий контракт испанского футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Алонсо принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги, однако не отметился результативными действиями. С 2018 года Алонсо выступает за национальную команду Испании.

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