Врач ЦСКА: в 2020 году мы столкнулись с вызовами, которых спортивная медицина ещё не знала

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов подвёл итоги 2020 года и рассказал о подготовке футболистов в условиях карантина.



«2020 год не оставил без сюрпризов никого в мире спорта и спортивной медицины. Футбол, разумеется, не стал исключением. Мы столкнулись с вызовами, которых спортивная медицина ещё не знала. Пандемия повлекла за собой изменение графика матчей. Как следствие — возникли полная неопределенность на каждом этапе подготовки футболистов, повышенный индекс травматизма во всех возрастных группах. Это лишь часть проблем, с которыми нам довелось столкнуться.



Исходя из того что футболисты очень профессионально отнеслись к своей физической форме во время домашней изоляции, можно сказать, что возврат к общей тренировочной деятельности прошел вполне нормально и все хорошо подготовились к рестарту. Важную роль сыграла координация работы тренерского штаба и медицинской службы ЦСКА, соблюдение всех санитарных правил. Все это свело к минимуму наши потери из-за вируса после возврата к обычной футбольной жизни», — цитирует Керимова пресс-служба ЦСКА.

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