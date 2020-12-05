«Ювентус» и «Милан» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 32-летний аргентинский футболист ведёт переговоры с «Ювентусом» и «Миланом» о возможном переходе в зимнее трансферное окно. Сообщается, что желание Ди Марии покинуть «ПСЖ» обусловлено недостатком игрового времени. Сообщалось, что хавбек попал в сферу интересов «Интера».
За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В сезоне-2020/2021 принял участие в 7 матчах чемпионата Франции, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Соглашение аргентинского футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. Аргентинец выступал в «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед».
Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Интера»
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
13:49
-
13:43
-
13:32
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
12:37
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:58
-
09:47
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
05:42
-
05:23
-
04:48
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам