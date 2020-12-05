«Ювентус» и «Милан» включились в борьбу за Анхеля Ди Марию

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, 32-летний аргентинский футболист ведёт переговоры с «Ювентусом» и «Миланом» о возможном переходе в зимнее трансферное окно. Сообщается, что желание Ди Марии покинуть «ПСЖ» обусловлено недостатком игрового времени. Сообщалось, что хавбек попал в сферу интересов «Интера».



За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В сезоне-2020/2021 принял участие в 7 матчах чемпионата Франции, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Соглашение аргентинского футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. Аргентинец выступал в «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед».

Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Интера»