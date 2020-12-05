Главный тренер «Бёрнли» проводит двухсотый матч в АПЛ

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Бёрнли» и «Эвертон». Матч проходит в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Идёт 5-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщает Opta, главный тренер бордовых Шон Дайч проводит двухсотый матч в английской Премьер-лиге. Он стал 35-м специалистом, достигшим этого рубежа.

Фото можно увидеть на странице Opta в "Твиттере".

Последний раз команды встречались 26 декабря 2019 года в матче 19-го тура АПЛ сезона-2019/2020. «Эвертон» на домашнем стадионе обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0. Это был первый матч Карло Анчелотти в качестве рулевого «ирисок».

Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (16) — на 8-м месте.



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