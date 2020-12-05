Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» спаслась от проигрыша «Айнтрахту»

«Боруссия» спаслась от проигрыша «Айнтрахту»
Футбол / Германия 0

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.

На девятой минуте встречи счёт открыл японский полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада, ему ассистировал Мартин Хинтереггер. Во втором тайме равновесие восстановил полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна, откликнувшись на голевую передачу хавбека Джейдона Санчо.

«Боруссия» в десяти матчах набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (13) — на восьмом месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Арминия» — «Майнц» — 2:1

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 2:2

«Фрайбург»- «Боруссия» М — 2:2

Германия - Бундеслига. 10-й тур
05 декабря 2020, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Камада – 9'   1:1 Рейна – 56'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020