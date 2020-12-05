«Боруссия» спаслась от проигрыша «Айнтрахту»

В матче десятого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.

На девятой минуте встречи счёт открыл японский полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада, ему ассистировал Мартин Хинтереггер. Во втором тайме равновесие восстановил полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна, откликнувшись на голевую передачу хавбека Джейдона Санчо.

«Боруссия» в десяти матчах набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (13) — на восьмом месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Арминия» — «Майнц» — 2:1

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 2:2

«Фрайбург»- «Боруссия» М — 2:2