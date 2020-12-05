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В матче английского Чемпионшипа освистали акцию игроков в поддержку BLM

В матче английского Чемпионшипа освистали акцию игроков в поддержку BLM
Футбол / Англия 0

Фанаты «Миллуолла», выступающего в Чемпионшипе, освистали акцию футболистов перед матчем 16-го тура с «Дерби Каунти». Игроки преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Фанаты «Миллуолла» известны агрессией и радикальными взглядами.

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports в "Твиттере".

Единственный гол в матче был забит 19-летним ирландским полузащитником «Дерби Каунти» Джейсоном Найтом. Это первая победа главного тренера «баранов» Уэйна Руни.

Команда Гарри Роуэтта, набрав 20 очков, занимает 14-е место в Чемпионшипе. «Дерби Каунти» (11) — на последнем, 24-м месте.

В следующем туре 8 декабря «Миллуолл» примет «Куинз Парк Рейнджерс». «Дерби» 9 декабря в гостях встретится с «Брентфордом».

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