«Челси» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лидс Юнайтед» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Хаверц, Зиеш, Вернер, Жиру.
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Абрахам.
«Лидс»: Меслье, Кох, Эйлинг, Даллас, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Рафаэл, Бэмфорд, Алиоски.
Запасные: Касилья, Диего Льоренте, Стрёйк, Родриго, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
Проморолик к матчу «Челси» — «Лидс Юнайтед»
- 5 декабря 2020
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