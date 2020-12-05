«Челси» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лидс Юнайтед» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Челси»: Э. Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Хаверц, Зиеш, Вернер, Жиру.



Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Абрахам.



«Лидс»: Меслье, Кох, Эйлинг, Даллас, Купер, Филлипс, Харрисон, Клих, Рафаэл, Бэмфорд, Алиоски.



Запасные: Касилья, Диего Льоренте, Стрёйк, Родриго, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.

Проморолик к матчу «Челси» — «Лидс Юнайтед»