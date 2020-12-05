Чистяков: ребятам, которые постоянно играют, тяжело — много перелётов

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу в матче с «Уралом» (5:1).

«Моё мнение — мы полностью доминировали в игре, много владели, выполняли установку тренера. Старались при быстром отборе сразу же контратаковать, чтобы нас было больше впереди. Забили много мячей. Я думаю, что болельщики, пусть их было и немного на стадионе, команда и руководство довольны сегодняшним результатом.



Ярослав — топ, суперпартнёр! Вы все знаете его качества, как он играет в подыгрыше, как работает с мячом. С таким игроком очень приятно работать.



Футбол — как театр, мы играем для болельщиков. От того, как они гонят нас вперед, мы играем лучше. Больше ажиотажа. Мое мнение — когда много болельщиков, совсем другая игра.



Для меня много игр — это тоже хорошо. Как говорят, лучше играть, чем тренироваться. С другой стороны, ребятам, которые постоянно играют, тяжело — много перелётов. Надеюсь, матчи с «Динамо» и «Спартаком» пройдут со зрителями, мы покажем хороший футбол и будем стремиться остаться на первом месте», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Зенита».