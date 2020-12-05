Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Урал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.

Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ему ассистировали Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с голевой передачи Эрика Бикфалви.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 11-м месте.