Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал»
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Урал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.
Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ему ассистировали Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с голевой передачи Эрика Бикфалви.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 11-м месте.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
21:28
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:22
-
19:12
-
19:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам