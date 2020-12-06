«Уфа» прилетела в Ростов без Рашида Рахимова

«Уфа» прилетела в Ростов на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги без главного тренера Рашида Рахимова. У наставника команды проблемы со здоровьем.

«Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде. Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством Эдуардо Докампо», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в "Твиттере".

Встреча «Ростова» и «Уфы» пройдёт сегодня, 6 декабря. Начало — в 14:00 мск. Подопечные Валерия Карпина занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков. «Уфа» (10) — на предпоследнем, 15-м месте.