Финал Кубка Испании прошлого сезона может стать 1-м матчем в стране в присутствии зрителей

Финал Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Атлетик» может пройти со зрителями на трибунах, сообщает Marca.



По информации источника, обоим клубам было предложено провести встречу без болельщиков в августе, однако команды отказались. Проведение встречи было запланировано на 18 апреля 2020 года, но матч был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На данный момент встреча назначена на 4 апреля 2021 года. Время начала встречи будет определено позднее. Сообщается, что матч «Реал Сосьедад» с «Атлетиком», который пройдёт в Севилье, станет первым после начала пандемии, на который будут допущены зрители. Решение о возвращении болельщиков на трибуны в Испании будет принято в конце года.