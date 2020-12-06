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«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн трансляция матча начнётся в 17:15

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн трансляция матча начнётся в 17:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

«Шеффилд Юнайтед» в 10 матчах набрал 1 очко и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (18) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Челси», в 11 встречах набравший 22 очка. В тройку лидеров турнира входят «Тоттенхэм Хотспур» (21) и «Ливерпуль» (21).

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