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«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Вест Бромвич», благодаря дублям Заха и Бентеке

«Кристал Пэлас» на выезде разгромил «Вест Бромвич», благодаря дублям Заха и Бентеке
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Матч проходил на стадионе «Хауторнс» в Вест Бромвиче и завершился победой гостей со счётом 5:1.

Первый гол был забит на 8-й минуте матча: после розыгрыша стандартного положения нападающий гостей Уилфред Заха прострелил с правого края чужой штрафной во вратарскую, где защитник «дроздов» Дарнелл Ферлонг срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола

Хозяева отыгрались на 30-й минуте — Конор Галлахер получил пас всё от того же Ферлонга в центре чужой штрафной и прицельно пробил в угол ворот.

Видео гола Галлахера

На 34-й минуте случился важнейший момент в матче — судья удалил полузащитника хозяев Матеуса Перейру.

Видео удаления Перейры

На 55-й минуте гости усилиями Уилфрида Заха вновь вышли вперёд.

Видео третьего гола в матче

Через четыре минуты «Кристал Пэлас» увеличил преимущество — нападающий Кристиан Бентеке ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео смотрите на «Чемпионате»

На 68-й минуте Заха сделал дубль.

Видео пятого гола в матче

Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте матча — Бентеке оформил дубль.

Видео второго гола Бентеке в сегодняшнем матче

Подопечные Роя Ходжсона набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (6) — на 18-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
1 : 5
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Ферлонг – 8' (автогол)   1:1 Галлахер – 30'   1:2 Заха – 55'   1:3 Бентеке – 59'   1:4 Заха – 68'   1:5 Бентеке – 82'
Удаления: Перейра – 34' / нет
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