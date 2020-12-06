Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).
«Будем разбираться, что стало причиной пропущенного мяча. Тут всегда зависит от двух команд: кто-то прибавит, а кто-то отпустит. Замена Байрамяна не планировалась, так как хотели менять другого игрока. А состояние здоровья Хорена… Посмотрим, пока сложно сказать», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».
«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 4-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 12 декабря, а «Ростов» на следующий день в Грозном проведёт матч с «Ахматом».
- 6 декабря 2020
-
17:24
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:23
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
14:24
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30