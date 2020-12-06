Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).



«Будем разбираться, что стало причиной пропущенного мяча. Тут всегда зависит от двух команд: кто-то прибавит, а кто-то отпустит. Замена Байрамяна не планировалась, так как хотели менять другого игрока. А состояние здоровья Хорена… Посмотрим, пока сложно сказать», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».

«Уфа» набрала 13 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ростов» (29) — на 4-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 12 декабря, а «Ростов» на следующий день в Грозном проведёт матч с «Ахматом».