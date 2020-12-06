Арбитр Федотов: судья должен был удалять Бабурина в матче с «Уфой»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Уфа» (0:1).

Напомним, на 72-й минуте встречи голкипер «Ростова» Егор Бабурин далеко вышел из ворот, пропустил мяч мимо себя и в итоге был вынужден остановить полузащитника «Уфы» Дмитрия Сысуева. После просмотра повтора арбитр не зафиксировал фол.

«Арбитр должен был удалять Бабурина в матче с „Уфой“. Вратарь лишил Сысуева явной возможности забить гол. Кукуляк подумал, что игрок «Уфы» не владел мячом, поэтому не стал показывать красную карточку, но ведь Сысуев опережал и вратаря, и игроков «Ростова», поэтому, если бы не фол, мог бы первым касанием отправить мяч в ворота. Действия Кукуляка порождают вопросы – во время атаки «Уфы» он просто остановился и не успел за эпизодом, потому и проглядел фол. Помощник вмешиваться не стал, зато вмешался Карасёв», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.