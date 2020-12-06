19-летний хавбек «Леванте» Севикян: не жалею, что уехал из России

19-летний российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян сказал, что не жалеет об отъезде из России. Хавбек родился в Москве, является воспитанником «Локомотива».



«Я ставлю себе только самые высокие цели, но сейчас моя цель — работать ещё сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. У меня мечты и цели, которые буду очень сильно стараться достигнуть.



Жалею ли, что не оказался в «Локомотиве»? Не жалею, что уехал из России, а не только из «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и у тебя есть всё, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», — цитирует Севикяна Sport24.

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