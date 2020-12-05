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Хавбек юношеской сборной России дебютировал в испанской Примере

Хавбек юношеской сборной России дебютировал в испанской Примере
Футбол / Испания 0

19-летний российский полузащитник Эдгар Севикян дебютировал в испанской Примере за «Леванте». Хавбек вышел на поле на 83-й минуте матча 11-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (3:0).

В этом году Севикян вызывался в юношескую сборную России (футболисты 2001 года рождения), которую возглавил нынешний наставник «Томи» Александр Кержаков. Полузащитник почти всю жизнь провёл в московском «Локомотиве», однако затем перешёл в «Леванте».

По итогам 11 туров чемпионата Испании «Леванте» набрал 11 очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (13) — на 13-м месте. Следующий матч «Леванте» проведёт с «Барселоной». Встреча пройдёт в воскресенье, 13 декабря. Начало — в 23:00 мск.

В Испании выступает игрок юношеской сборной России. Вы знали его историю?
Он случайно попал в «Леванте» и уже вызывался Кержаковым.
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